Vijf culinaire hotspots in Barcelona

Op deze plekken in Barcelona eet je niet alleen goed, je ontbijt, luncht en dineert er in stijlvolle decors en coole interieurs. Vijf aanraders.

Café Jaime Beriestain en de bijhorende concept store is een plek waar de gerenommeerde Chileense designer zelf graag tijd doorbrengt en vrienden ontvangt. De ruimte - 500 vierkante meter groot - is een eclectische mengelmoes van een kosmopolitische en huiselijke sfeer, vol met zorgvuldig uitgekozen vintagemeubelen, kunstwerken, tapijten, boeken en tijdschriften en geuren. Er is zelfs een bloemenkiosk waar verse bloemen verkrijgbaar zijn. Het menu - het restaurant is open van ‘s morgensvroeg tot in de late uurtjes - is een verzameling van lievelingsgerechten van Beriestain, een mix van traditionele Spaanse, Italiaanse en Chileense gerechten, gemaakt met lokale ingrediënten. Leuk weetje: alle objecten die te zien en gebruikt worden in het restaurant, kunnen gekocht worden.

Info: Carrer de Pau Claris, 167, www.beriestain.com

Liefhebbers van art nouveau moeten naar La Dama. Het restaurant bevindt zich namelijk in Casa Sayrach, gebouwd in 1917, door Manuel Sayrach, een student van Gaudí. La Dama noemt zichzelf een plek waar bon vivants van over de hele wereld thuis komen. Het is een chique, exuberante, intimistische bistro die aanvoelt als een exclusieve Britse private members’ club. Denk rode fluwelen sofa’s, lederen zitbanken en tapijten op de grond en tegen de wanden. Het eten is dan weer op en top Mediterraans. Het restaurant heeft een mooie cocktailbar dus een uurtje uittrekken om voor het diner van een drankje te genieten, is een must.

Info: Avenida Diagonal, 423, www.la-dama.com

Muy Buenas is een pareltje van modernisme in de bohmienwijk Raval. Het gebouw maakte al heel wat mee: in 1896 was het een viswinkel, in 1928 een café en meer recentelijk een verwaarloosde Pakistaanse eettent. Het duurde twee jaar eer de renovatiewerken klaar waren. De eigenaars bewaarden het originele hout- en glaswerk en zelfs de marmeren toog waar begin vorige eeuw vis op gekuist werd en mixten ze met op maat gemaakte spiegels, tafels en stoelen. Muy Buenas wil niet alleen de modernistische architectuur heropwaarderen, maar ook de Catalaanse keuken de aandacht geven die ze verdient. Vandaar de croquetas de jamón, gehaktballetjes met inktvis, schappen vol lokale wijnen en een uitgebreide collectie obscure vermuth.

Info: Carrer del Carme, 63, www.muybuenas.cat

Zeven eetruimtes met elk zijn eigen thema, 28 gasten per avond, 40 schotels, één Michelinster en een ervaring die meer dan vier uur duurt: het zijn enkele cijfers die het nieuwe restaurant van Albert Adrià in een notendop samenvat. De sfeer van Enigma is mysterieus, futuristisch en cool. Letterlijk en figuurlijk: het lijkt wel alsof de tafels en stoelen uit blokken ijs gekapt zijn. Van het plafond hangen grijze wolken, van de muren lijken watervallen te stromen. Een bezoek aan Enigma moet een droomtoestand creëren en gasten worden aangemaand om de realiteit te vergeten. Wie Adrià zegt, zegt een creatieve, pure en gedetailleerde keuken. Een droom voor foodies dus.

Info: Carrer de Sepúlveda, 38-40, www.elbarri.com (credit foto: Pepo Segura)

Ook hamburgers eet je in Barcelona in stijl. Bij Bunsen bijvoorbeeld, waar het decor geïnspireerd is door de buurt waarin het restaurant ligt, Barro Gótico, en zijn barcultuur. Opvallend zijn de gordijnen aan de vensters en muren, de betegelde, keramieken zitbank die langs de muur loopt en de gewelven. Het leukste van alles: je zit wel in een chique tent, maar je eet er een burger voor 7,25 euro.

Info: Carrer de Ferran, 46, www.bunsenburger.es