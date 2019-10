‘Een pak met een das: dat is te simpel voor mij'

Het onconventionele model Nathan Mandja is één van de talenten in 'Free to be', de campagne van webshop Zalando die vrijdenkers en zelfexpressie huldigt. Dit zijn zijn stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een zwart-rode geruite broek van de Britse kledingketen River Island. Ze past perfect bij mijn punky kantje.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Een leren jasje en mijn Air Force One’s van Nike. Ze maken haast een deel uit van mijn persoonlijkheid.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Een leren blazer van de Amerikaanse ontwerper Rick Owens, gekregen tijdens een casting van een defilé. Mijn stijl is een mix van psychedelica, punk en hip-hop, en zijn ontwerpen zijn dat ook.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Wit en zwart, een combinatie van kleuren die universeel is.’

De meest waardevolle stijltip die je hebt gekregen?

‘Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg was dat mijn stijl een reflectie is van mijn zijn. Mijn tip: je stijl moet een weerspiegeling zijn van je ziel. En dat geldt ook voor mensen die niet met mode bezig zijn.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Ik heb drie heel uiteenlopende iconen. De rapper Kayne West, omdat hij niet bang is van nieuwe experimenten en vaak avant-gardistisch is op het vlak van mode en muziek. Ik houd ook van de stijl van Lenny Kravitz, een mix van dandy en rocker. En hij is een vrije geest. Mijn derde voorbeeld is de Britse punker Sid Vicious omwille van zijn non-conformisme, een trekje dat ik ook heb.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Ik ben ooit eens naar een trouwfeest geweest van kop tot teen in het groen gekleed. Ik zag er uit als een verkeersregelaar.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘De Amerikaanse ontwerpers Rick Owens en Virgil Abloh. Creatief en avant-garde.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Zalando: één van de weinige webshops met een creatief aanbod. Ik vind het assortiment van traditionele boetieks in België te conformistisch en dan biedt Zalando een oplossing.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Een pak met een das. Dat is te simpel en te beperkt voor mij. Ik ben nogal een gecompliceerde jongen met een gecompliceerde stijl.’