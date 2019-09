'Stel je stijl elke dag in vraag'

De Belgische ontwerper Olivier Theyskens besloot om, na passages als artistiek directeur bij Rochas, Nina Ricci en Theory, drie jaar geleden zijn eigen modehuis nieuw leven in te blazen. Zijn laatste wapenfeit is een pop-upwinkel in de Antwerpse boetiek Verso, waar tot 17 oktober zijn herfstcollectie kan bewonderd (en gekocht) worden. Dit zijn zijn stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een zijden pyjama van het Zwitserse merk Zimmerli. Ik draag hem de hele tijd: als ik op reis ben, om te dineren, om thuis te relaxen. Ik zou hem zelfs op ...