Dj en radiofiguur Jolien Roets presenteert deze zomer elke weekavond de avondspits vanuit het Q-Beach House in Oostende. Aanstaande zaterdag draait ze plaatjes op het Fire is Gold-festival in Antwerpen. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een roze jeansvest uit een tweedehandswinkel in Amsterdam. Ze past op alles en op niets en dus draag ik ze de hele tijd. Ik zit in een roze fase op dit ...