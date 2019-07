Tips van de beauty-expert: ‘Ga voor glitters, niet voor lelijke valse wimpers'

Visagiste Florence Teerlinck verzorgt dit weekend de make-uplooks van het personeel op Tomorrowland. In augustus trekt ze met haar Mobile Make-Up Bar naar het Wecandance-festival, op Fire is Gold in Antwerpen kunnen festivalgangers in Teerlinck’s Braid Bar terecht. De aangewezen persoon dus voor tips voor een leuke festivallook.

‘De eerste tip is saai: smeer een SPF 50 onder je foundation, zo ben je goed beschermd.’

‘Verf je haar in een leuke kleur. Colorista van L’Oréal is verkrijgbaar in coole kleurtjes. Afhankelijk van hoe lang je de look wil, kies je voor een spray die één dag blijft zitten, of twee weken. De kleuren gaan van lichte pasteltinten, zoals lavendelpaars en pastelblauw tot felle kleuren, zoals hot pink.’

‘Ga voor een glitterlook maar gebruik wel bio-afbreekbare glitters. Je vindt ze online. Ik koop steeds de producten van Eco Stardust, gemaakt van planten. Breng een wimperlijm of lippenbalsem aan op de plek waar je de glitters wil plakken, zodat ze langer blijven zitten. Om de glitters weg te krijgen, gebruik je warm water en zeep of je normale makeup-remover.’

‘Houd de basis van je look minimaal - een laagje foundation, wat highlighter en mascara - en leg een kleurrijk accent op je ogen of lippen. Een streepje neongekleurde liner is makkelijk en snel aan te brengen en heeft toch een wauw-effect.’

‘Teveel poeder en een matte huid, contouren en lelijke, valse wimpers zijn wat mij betreft een dikke nee.’

‘Zoek je inspiratie? Check de looks van artiesten als FKA twigs, Solange en Dua Lipa. Ze kiezen steeds voor eenvoudige maar opvallende looks.’