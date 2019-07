Tips van de beauty-expert: 'De gouden regel na een dagje op het strand of aan het zwembad: extra hydratatie'

‘Zon, zee en strand doen wonderen voor het humeur maar jammer genoeg niet voor je haar’, zegt Stijn Hillebrant van Costa del Kapsalon. Met de eenvoudige tips van de Antwerpse kapper beperk je de schade aan gezonde lokken tijdens en na een zonvakantie.

‘Chloor, zeewater en zon zijn de grootste boosdoeners. Zorg daarom dat je na het zwemmen het haar altijd goed uitspoelt. En als je niet heel je vakantie onder een hoed wil doorbrengen, zijn er gelukkig haarproducten met zonnebescherming. Jammer genoeg worden ze vaak vergeten. Zowat elk merk heeft tegenwoordig zonneolies, sprays en serums die hydrateren en beschermen tegen UV-stralen. Mijn favoriet is Summer therapy van Biosilk.’

‘Net zoals het lichaam meer water nodig heeft op warme dagen, heeft ook het haar net dat ietsje meer nodig. De gouden regel na een dagje op het strand of aan het zwembad: extra hydratatie. Als je ’s avonds je haren wast, gebruik dan een extra hydraterende shampoo en een haarmasker. Het masker laat je zitten tot de volgende ochtend. Herhaal dit ritueel een paar keer tijdens je vakantie en je bespaart het haar heel wat schade. Ook een leave-in conditioner aanbrengen tijdens de dag biedt soelaas. De zon zal ervoor zorgen dat het product beter intrekt, de conditioner beschermt de haren tegen zon, zout en chloor.’

‘Vermijd tijdens de zomer haardrogers en ga voor natuurlijke beach waves. Ga je niet naar een tropisch strand maar wil je toch beach waves op een terrasje in de stad? Er zijn verschillende producten die helpen met het creëren van de ultieme strandlook. Heel wat merken hebben tegenwoordig een texture spray of seasalt spray in hun gamma die een stuk minder schadelijk voor het haar dan zee - of zoutwater. Mijn favorieten zijn Beach texture spray van Biosilk en Salty dog salt spray van Evo.’

‘Misschien voelt je haar na de zomer toch een beetje droog aan en moeten de punten bijgeknipt worden. Ook je kleur kan een paar tinten verlichten of veranderen door de zon. Maak voor je met vakantie vertrekt een afspraak met je kapper voor na je vakantie. Hij kan met een professioneel oog naar de kwaliteit en de kleur van je haar kijken en bijsturen waar nodig.’