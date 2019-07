'Mijn grootste blunder: honderd procent polyester'

Hanne De Wyngaert startte na haar studies aan de Antwerpse Modeacademie niet bij een gekend modehuis, maar lanceerde haar eigen designlabel in Guatemala, Que Onda Vos. Sinds deze week heeft ze in Antigua haar eigen boetiekje waar ze handgeweven tapijten, plaids en sjaals verkoopt. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een zwarte jumpsuit uit gerecycleerde stof en een sweater met pailletten van Acne Studios, gekocht tijdens een bezoek aan respectievelijk Antwerpen en Milaan. De periodes dat ik in Guatemala ben, geef ik geen geld uit aan kleding. Je vindt er vooral Paca-shops, winkels vol met tweedehandskleding die uit de VS komt. Vroeger vond ik na uren zoeken wel eens een mooi stuk van Balmain of Prada, maar dat was eerder uitzonderlijk.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Een van mijn dierbaarste stukken is een handgeweven sjaal, die werd geweven op een heupweefgetouw door Santa, één van de Maya-vrouwen met wie ik samenwerk in Guatemala. Santa is één van de beste wevers die ik ken en iemand die ik ook als persoon erg bewonder.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Een trui met vlindermouwen van de Japanse ontwerpster Tsumori Chisato, uit de voormalige winkel van Walter Van Beirendonck in Antwerpen. Ik ben hem jammer genoeg verloren.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Zwart. Die kleur heeft iets hard, maar ook sereen, het voelt comfortabel en ik hou van de combinatie van verschillende texturen en tinten zwart.’

De meest waardevolle stijltip?

'Whatever you choose to wear, make it your own. Ik vind het inspirerend om te zien hoe mensen bepaalde stuks eigen kunnen maken.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Ik ben een grote fan van de Engelse muzikante PJ Harvey, zowel van haar muziek als van haar looks die gepaard gaan met de inhoud en sfeer van elk nieuw album. De roze catsuit die ze droeg tijdens optredens in 1995 en de befaamde 'lick my legs'-T-shirt zijn mijn favorieten.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Honderd procent polyester.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Raf Simons. Ik hou van de manier hoe hij zijn inspiratiebronnen uit kunst, film en muziek toepast in zijn collecties en hoe hij nieuwe silhouetten creëert die zowel edgy, elegant en gesofisticeerd zijn.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Graanmarkt 13 in Antwerpen. Ik hou van hun lef om de dingen anders aan te pakken, hun serene stijl en duurzame visie. Ze waren zes jaar geleden de eerste boetiek die de tapijten van Que Onda Vos aankocht.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Zeg nooit nooit.’