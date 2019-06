'Ik draag het liefst de kleren van mijn lief'

De Gentse Marie Wynants neemt foto’s van Belgische bands als Bazart en Oscar and the Wolf, regisseert videoclips en legt campagnes vast voor modemerken als Xandres en Delvaux. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Sneakers van Off-White. Ik spaar om bepaalde schoenen, handtassen en juwelen te kunnen kopen, want accessoires maken je look af. Aan kleren spendeer ik minder geld.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Mijn lievelingsjoggingbroek. Een simpele, zwarte van Zara. Helemaal versleten maar ik krijg het niet over mijn hart om ze weg te doen, ze zit zo comfortabel.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Hoge lieslaarzen van Ann Demeulemeester. Ik shoot vaak de backstage tijdens het defilé in Parijs en dan mag ik altijd wat kiezen uit de collectie. Een blijver. ‘

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Zwart, zwart en zwart. Black as midnight on a moonless night, zoals FBI-agent Dale Cooper in Twin Peaks het zou beschrijven.

De meest waardevolle stijltip?

‘Check zeker altijd de mannencollectie. Ik draag graag mannenkleren. Vooral die van mijn lief. Mijn uiterlijk is nogal vrouwelijk dus ik vind dat contrast wel passen.'

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Het Amerikaanse model Hailey Baldwin-Bieber sluit aan bij mijn tomboy-visie. Ze draagt overdag sweatpants met sneakers, ‘s avonds wisselt ze die platte schoenen met hakken. Ik hou van die nonchalante mix tussen lui en gekleed.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Ik ben ooit op een feestje toegekomen op mijn pantoffels. Ik zat al in de auto op weg naar het feest toen ik het opmerkte, maar er was geen tijd meer om terug te keren. Dus heb ik die avond maar op mijn pantoffels doorgebracht. Ze hebben wel de show gestolen.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Het Belgische streetwearlabel Filles à Papa,gemaakt door de zussen Carol en Sarah Piron. Ze werken met veel prints en typo’s en brengen de perfecte combo tussen chique en trashy. En door hen te dragen steun ik tegelijk de "Ik koop Belgisch"-campagne.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘.NU, een mannenwinkel in Gent met een wijze selectie van merken als Off-White en Y-Project. Mocht ik met iemand mijn klerenkast kunnen ruilen, zou het met die van eigenaars Merijn en Kevin zijn.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Ballerina’s of bloemenkleedjes zijn niet voor mij weggelegd. Ik sta niet met fleurige dingen.’