Tips van de beauty-expert: ‘Op de huid gebeuren altijd verrassingen’

Hoe vind je een geur die bij je past? En wat is er zo bijzonder aan natuurlijke geuren? Meesterparfumeur Isaac Sinclair, neus voor het Nederlandse parfumlabel Abel Odor, geeft advies.

‘Een parfum kiezen is heel persoonlijk. Zeker natuurlijke geuren, die veranderen mee met de omgeving waardoor een geur bij iedereen anders ruikt en persoonlijker wordt. Wanneer je naar de parfumerie trekt, kijk dan eerst in welke in stemming je bent. In de zomer heb je geen zin in het zware spul, zoals de Shalimars van deze wereld. In de zomer heb je eerder zin in iets fris. Deel de geuren op in groepjes: fris, zoet, kruidig, groen en zwoel.’

‘Vraag aan de verkoper advies om een eerste selectie te maken - gebaseerd op je stemming - en spuit een aantal parfums op een strookje. Maar besef dat een parfum niet leeft op papier. Die eerste stap in de winkel is net zoals een date zoeken op Tinder: ja, ja, nee, nee… Reduceer je keuze tot twee of drie parfums, neem een staaltje mee naar huis en test de parfums uit op de huid.’

‘Een geur ruikt op de huid anders in de flacon. Op de huid gebeuren altijd verrassingen. Hoe een geur precies zal ruiken op de huid is afhankelijk van de temperatuur van de huid en de pH-waarde. Je moet met een geur leven. Geen halfuurtje maar enkele dagen. Wacht af om je definieve keuze te maken tot je feedback krijgt. Je kiest natuurlijk een geur voor jezelf maar een mening krijgen is altijd mooi meegenomen. Als je vriend of vriendin de geur niet lekker vindt, is dat niet zo leuk.’

‘Het was mijn droom – en het is de droom van veel neuzen - om met natuurlijke geuren te werken: ze zijn zoveel rijker, complexer en duurder. Syntethische geuren zijn petrochemicaliën en worden gecreëerd in een laboratorium. In natuurlijke parfum worden alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt. Elk Abel-parfum bestaat uit een sterk geconcentreerde mix van natuurlijke oliën en isolaten. De toevoeging van natuurlijke isolaten aan onze formule staat synoniem voor de introductie van innovatieve ingrediënten die vooraf onbekend waren in de wereld van natuurlijke parfums. Zo hebben we een natuurlijke vervanger gevonden voor synthetische muskus.’

‘De ideale omstandigheden om parfum te bewaren is in het doosje, in de koelkast. In de koelkast blijft een open flesje tot één jaar goed. Als je het flacon op kamertemperatuur bewaart, is dat maar een zestal maanden. Een geur bewaar je beter niet in de zon.’

‘Koop bij voorkeur kleine flacons. In een halfvol flesje kan zuurstof de moleculen van de geur afbreken en de compositie veranderen. Daarom zijn kleinere verpakkingen beter.’

‘Spuit parfum altijd op je kleren. Daar blijft hij langer zitten. Op de huid blijft een geur een zestal uur zitten, op kledij zo’n twaalf uur. Gebruik geen sterk wasmiddel of - verzachter, maar een neutraal wasproduct die de geur niet beinvloedt.’