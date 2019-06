Modejournaliste en fashion director Els Keymeulen is zo dol op vintage dat ze besliste om zelf een shop te openen, 'le freddie'. Die gaat donderdag online, dit zijn alvast haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Ik heb een zwak voor kleine handtasjes. Het laatste dat ik kocht, is een zwarte Camera Bag van Balenciaga met een hondje en een poesje erop. Ik vond dat wel toepasselijk, omdat ik van dieren hou. Het grappige is dat kindjes met hun mama op straat me vaak tegenhouden en vragen vanwaar mijn schattige tasje komt. Als ik dan Balenciaga antwoord, zijn ze meestal snel weg.’



Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Ik ben slecht in weggooien, en sinds ik samen met mijn vriendin Kristin Stoffels een vintage webshop ben gestart, is dat meer dan ooit mijn advies: gooi nooit iets weg, want alles komt terug. Maar wat zeker nooit weg gaat, zijn de ringen die ik van mijn oma en mama kreeg en de eerste schoentjes van mijn kinderen.’



Wat was je eerste designerstuk?

‘Mijn papa was van Aalst afkomstig en die stad was voor mij de eerste grote winkelstad die ik leerde kennen. Er was een winkel, Due, die vooral Italiaanse designers verkocht. Maanden heb ik gespaard voor een truitje van Dolce & Gabbana, zwart mohair met grote roze parels erop. Toen ik uiteindelijk genoeg geld had, was het in de solden: mogelijk één van de beste dagen uit mijn leven.’



Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Ik ben gaan checken, want ik draag heel veel kleur. Conclusie: roze komt het vaakst terug, van poedertinten tot Barbieroze. Ik vind roze heel mooi, ook voor mannen trouwens. Jammer dat die dat zo zelden dragen.’



De meest waardevolle stijltip die je ooit kreeg?

‘Ik interviewde ooit voor Feeling de Britse it-girl Alexa Chung. Het - telefonische - interview draaide helemaal in de soep. Toen ze uiteindelijk belde zat ik op het toilet. Maar Chung gaf me de beste stijltip ooit. Ze zei: “Als ik even niet weet wat te dragen, google ik ‘Beatles fans 1964’ en kan ik weer weken voort.” Ik doe dat nog altijd en kan het elke vintagefan aanbevelen.’



Wie is je grootste stijlicoon?

‘Ik ben geobsedeerd door Michelle Pfeiffer in Scarface. Ik wil alles wat ze in die film draagt. Ze is de reden waarom ik een zwak heb voor satijnen lingeriejurkjes. Je kunt die in België eigenlijk bijna nooit aan. Bovendien moet je drie dagen voor je zo’n jurk wil dragen stoppen met eten, maar dus: glimmende, strappy onderjurken zijn mijn stiekeme obsessie.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Ik ben bang dat ik in mijn tienerjaren iets te ver ging in mijn adoratie voor The Cure. Zwarte uitgezakte truien met mouwen tot op de grond, paarse lipstick en skinny jeans zo strak dat de naden maandenlang in mijn vel stonden geprint. Ik ben blij dat Instagram toen niet bestond.’



Wie is je favoriete ontwerper?

‘Ik twijfel tussen Christian Wijnants, de kleuren en prints zijn helemaal mijn ding, en The Vampire’s Wife. Ik draag tachtig procent van de tijd een jurk, bijna altijd eentje met lange mouwen. Ik shop vooral vintage seventies exemplaren, maar mocht geld niet van belang zijn, dan kocht ik er meteen eentje van The Vampire’s Wife, gemaakt door Susie Cave, de vrouw van artiest Nick Cve. Prachtige stoffen en prints, de juiste mix van romantisch en een beetje donker. Doe dus maar allebei: Wijnants voor elke dag en The Vampire’s Wife voor een feestje.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Ik draag momenteel veel kleren uit mijn eigen shop, le freddie. Als ik een keer geld over heb, race ik naar de website van Holly Golightly, een fantastische shop in Kopenhagen. Ze verkopen een mix van oud en nieuw. Ik spaar nu voor een jurk van het Duitse label Horror Vacui.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Ik haat sleehakken, dus er moet veel gebeuren voor iemand me daar kan in fotograferen. Sleehakken zijn wat mij betreft hakken-voor-dummies: je wil wel maar je kan het niet. Doe dan een kitten heel of hou het bij sneakers. Ik vind alles beter dan die wiebelige ondingen.’