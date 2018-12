Peilen in tijden van Marrakech-crisis

De opiniepeiling van VRT/De Standaard/La Libre/RTBF werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Kantar TNS. Dat peilde naar de kiesintenties van 1.038 Vlamingen, 1.016 Walen en 743 Brusselaars. De respondenten, gevonden via een getrapte toevalssteekproef, werden via gsm of vast telefoontoestel ondervraagd van 19 november tot ­8 december. De peiling gebeurde dus tegen de achtergrond van de zich ontwikkelende crisis rond het ­VN-Migratiepact. Ze werd afgesloten net voor de val van de regering op 8 december. De barometer toont hoe Vlamingen en Franstaligen keken naar de politieke crisis, niet hoe ze het uiteenspatten van de regering beoordelen. De peiling is evenmin een glazen bol die de uitslagen voor eventuele vervroegde verkiezingen zou voorspellen.

De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent voor Vlaanderen en Wallonië en 3,6 procent in Brussel. Door die foutenmarge ­focust de berichtgeving op de trends en de significante schommelingen. (jfa)