Interactief

Hoe vlot vindt u werk

met uw diploma?

U begint volgend academiejaar aan hogere studies maar weet nog niet welke richting u wil volgen? Of u zit al in een opleiding, maar vraagt zich af hoe gewild uw diploma is op de arbeidsmarkt?



Wij vroegen aan de VDAB cijfers van alle master- en bacheloropleidingen. Ontdek hieronder zelf hoeveel schoolverlaters een jaar na afstuderen werk hebben.