EXIT BELGIE

Conclusie

Vooral Albanezen

In 2015 repatrieerde ons land 546 Albanezen. 45 van hen werden op 7 'special flights' of beveiligde vluchten gezet. Die militaire vluchten worden vaak door verschillende landen samen ingelegd en door het Europees grensbewakingsagentschap Frontex gecoördineerd. Door die samenwerking zijn zulke 'joint return flights' heel wat goedkoper. Francken zet sinds 2015 veel meer in op special flights, maar de impact ervan blijft al bij al beperkt. Met 25 beveiligde vluchten stuurde ons land in 2015 in totaal 154 personen terug - gemiddeld 6 per vlucht - vooral naar Albanië en Congo. In 14 van de 25 vluchten was België het organiserende land. In de andere gevallen stuurde ons land vreemdelingen mee met vluchten die werden ingelegd door Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italië.

In 2016 werden 37 special flights ingelegd, 3 per maand. Een record. Hoeveel vreemdelingen daarmee zijn teruggestuurd, is nog niet bekend.

Bron: Statistisch jaarverslag 2015 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)