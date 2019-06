Saint-Louis heeft voor de eerste keer de Stanley Cup, de trofee voor het beste team in de Noord-Amerikaanse ijshockeyliga NHL, gewonnen. De Blues versloegen woensdag Boston met 4-1. Saint-Louis verloor al drie keer de finale (1968, 1969, 1970).

Ze volgen de Washington Capitals op, die in juni vorig jaar voor de eerste keer in hun geschiedenis de Stanley Cup in de lucht konden steken.