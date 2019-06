De Croo: ‘Teruggehaalde IS-weeskinderen allemaal gescreend’

Veiligheidsdienst Ocad heeft de zes weeskinderen van Belgische IS-strijders al geëvalueerd, en komt tot de vaststelling dat het ‘aanvaardbaar’ is hen terug te halen. Dat zegt vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). De operatie om hen naar ons land te brengen, is momenteel aan de gang.

Dat zegt De Croo in een gesprek met Radio 1. Volgens hem gaat het om 6 kinderen, van wie de ouders overleden zijn. Twee zijn jonger dan 10, de vier overige zijn ouder. De Croo verdedigt de beslissing om hen naar ons land over te brengen vanuit de Syrische kampen. ‘Die kinderen hebben er niet voor gekozen. Een aantal van hen is ook ontvoerd. Ze verblijven in zeer moeilijke omstandigheden in die kampen.’

De Croo benadruk dat Ocad, de organisatie die de terreurdreiging in ons land bekijkt, de zaak mee heeft opgevolgd. ‘Het Ocad oordeelt dat het voor elk van die zes kinderen aanvaardbaar is die terug te halen’. Na hun terugkeer zullen de zes allemaal van nabij begeleid worden.

Wanneer de zes zullen terugkeren, kan De Croo niet zeggen. Het was niet de bedoeling om al te communiceren over de operatie, zolang die nog aan de gang is. Meer kinderen terughalen lijkt voorlopig niet aan de orde. ‘Het geen eenvoudige operatie‘, aldus De Croo. Daarom is geprobeerd de acties te groeperen.

Ouders

Voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet op Radio 1 weten dat hij tegen de terugkeer is, omdat het volgens hem juridisch niet mogelijk is de ouders te verhinderen mee terug te keren. Op Twitter geeft hij aan te vermoeden dat van sommige van die kinderen de ouders niet echt overleden zijn. 'In Syrië is er al 8 jaar maar één constante: de IS-strijd(st)ers rijzen er op uit de dood alsof het niets is.'

‘Veel van die kinderen zijn niet eens Belg’, voegde hij daar op de radio aan toe, 'terwijl ook hier 500 kinderen op de wachtlijsten van pleegzorg staan'. Het helpen van de kinderen in de Syrische kampen ‘moet niet onze prioriteit’ zijn, is dan ook de conclusie van Francken.

Maar De Croo zegt dat de discussie over de terugkeer van de ouders niet aan de orde is, omdat het gaat om weeskinderen. Er zijn dus geen vaders of moeders die kunnen meekomen. De levende ouders van kinderen overbrengen zou overigens ook voor De Croo een brug te ver zijn. ‘Die mensen hebben bewust een onvergeeflijke keuze gemaakt. Die kinderen niet. Het is dus logisch dat we ze niet zomaar laten creperen’.