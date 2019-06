Voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker is overleden

De voormalige liberale voorzitter van de Senaat en ex-burgemeester van Ukkel Armand De Decker is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn familie en de huidige burgemeester van Ukkel Boris Dilliès (MR) bekendgemaakt.

‘De liberale familie heeft op deze 12 juni een van haar grote figuren verloren... België verliest een staatsman met een opmerkelijke intelligentie, een warme persoonlijkheid en bruggenbouwer die bekend staat voor zijn genegenheid voor het land. Een dienaar van de staat die in 2017 samen met Herman Van Rompuy aangesteld werd als koninklijke bemiddelaar’, aldus Boris Dilliès, die het overlijden bevestigt.

De MR-politicus was onder meer minister van Ontwikkelingssamenwerking in de regering-Verhofstadt II. De Decker bracht een kwart van zijn politieke leven door in de Senaat, die hij voorzat van 1999 tot 2004 en van 2007 tot 2010. Van 2006 tot 2017 was hij burgemeester van Ukkel. In november 2009 werd hij tot minister van Staat benoemd.

Op het einde van zijn carrière viel De Decker in ongenade nadat hij in verdenking werd gesteld voor ongeoorloofde beïnvloeding in het dossier Kazachgate. Hij stapte daarom vorig jaar op bij de MR.