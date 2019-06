De politie heeft vorige week in Wuustwezel een groot drugslabo opgerold. In een afgelegen varkensboerderij werd er crystal meth, een synthetische harddrug, gemaakt. In totaal werden zeven mannen opgepakt.

In enkele verhuurde garageboxen van een oude varkensboerderij aan Noordheuvel in Wuustwezel heeft de politie op donderdag 6 juni allerlei spullen aan voor de productie van methamfetamine aangetroffen ...