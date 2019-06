Voorlopig geen banen op de tocht bij ArcelorMittal België

ArcelorMittal wil snoeien in de 19.500 werknemers die het in Europa via tijdelijke contracten tewerkstelt. In België gaat het om 1.300 banen, die voorlopig veilig zijn.

De Europese staalsector kampt al langer met problemen Foto: BELGA

In een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung liet de CEO van ArcelorMittal Lakshmi Mittal zich woensdagochtend ontvallen dat het wil snoeien in de tijdelijke contracten. Het gaat in totaal om 19.500 banen in Europa. Overcapaciteit in de staalindustrie, de handelsoorlog tussen China en de VS en de slechtere economische conjunctuur in China liggen aan de basis van die beslissing. Van die tijdelijke contracten zijn er 1.300 in ons land bij zogenaamde externe bedrijven, denk toeleveranciers en onderaannemers­. Die zijn voorlopig veilig, zo laat Jan Cornelis, woordvoerder van ArcelorMittal Gent, weten. ‘Er zijn momenteel geen concrete gesprekken of initiatieven.’ Voorlopig is hier wel het sleutelwoord. ‘De Europese staalsector is in crisis,’ zegt Cornelis aan de telefoon. ‘De import van staal in Europa staat op recordhoogte, er is een dalende vraag en een stijging in de prijs van grondstoffen.’ Wel zijn er in een aantal Belgische vestigingen tijdelijke werkloosheid op een aantal lijnen in de koude fase. De frequentie en het aantal mensen schommelt, ‘afhankelijk van hoe goed het orderboekje gevuld is,’ zegt Cornelis. ‘In de huidige economische situatie bekijken we natuurlijk alle kosten, en er is een focus om deze tot het strikt noodzakelijke te beperken,’ vult Cornelis aan.