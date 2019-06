België onderhandelt over terugkeer IS-weeskinderen

Ons land heeft een principeakkoord met de Koerdische autoriteiten in Irak om kinderen van Belgische IS-strijders te repatriëren.

Een officiële Belgische delegatie is vanochtend ontvangen door de Koerdische autoriteiten in Noord-Syrië om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Belgische IS-weeskinderen naar ons land.

De ondertekening van dat 'memorandum of understanding' over een repatriëring van enkele kinderen gebeurde in Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio in Irak.

Concreet heeft de tekst het over de repatriëring van kinderen tot 10 à 12 jaar, met voorrang voor weeskinderen. Ze moeten eerst overgeplaatst worden van de Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië richting Erbil, legt minister van Buitenlandse Zaken Reynders (MR) uit.

'We zullen te werk gaan zoals andere landen het hebben gedaan', klinkt het. 'Defensie kan daarbij logistieke steun bieden.' De Koerden vragen al langer dat buitenlandse overheden hun onderdanen weghalen uit de overvolle vluchtelingenkampen. Onder meer Zweden, Nederland en Frankrijk repatrieerden al landgenoten.

België stond tot op vandaag steeds weigerachtig tegenover de terugkeer van Belgische IS-kinderen die opgesloten zitten in het Syrische kampen Al Hol en Aïn Issa. Officieel klonk het dat de kinderen - zonder ouders - mochten terugkeren. Maar de Belgische overheid nam geen enkel initiatief om die kinderen te gaan halen. Daar komt nu verandering in.

De Brusselse psycholoog en VUB-professor Gerrit Loots en Heidi De Pauw, de CEO van Child Focus zijn momenteel ook in Syrië om zich te gaan vergewissen van de toestand van de Belgische IS-kinderen. Die missie staat los van de officiële Belgische onderhandelingen met de Koerdische autoriteiten.