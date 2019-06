Bart De Wever nodigt Vlaams Belang opnieuw uit

Het Vlaams Belang is uitgenodigd voor een derde gesprek bij N-VA-voorzitter Bart De Wever. Dat is aan onze redactie bevestigd. De Vlaamse formatie verloopt discreet. De Wever heeft twee gespreksrondes achter de rug. Tot nu toe is enkel PVDA afgevallen.

Dé vraag die de Wetstraat beheerst over de Vlaamse regeringsvorming, is of en hoe lang De Wever Vlaams Belang nog aan boord houdt.

Afgelopen weekend achtte Siegfried Bracke in De Zevende Dag de kans op samenwerking met VB klein ‘om de simpele reden dat er te veel verschillen zijn’. Dezelfde dag verkondigde Theo Francken in De Zondag dat hij een minderheidsregering met gedoogsteun van VB niet uitsluit. Voor CD&V en Open VLD is élke vorm van samenwerking met Vlaams Belang uitgesloten.

Vandaag dook De Wever op in Bilzen. Daar moeten de inwoners zondag opnieuw naar de stembus voor gemeenteraadsverkiezingen, nadat die ongeldig waren verklaard na enkele onregelmatigheden in stembureaus. Verschillende partijkopstukken, onder wie Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, bezochten de voorbije dagen daarom de gemeente. De huidige coalitie van Beter Bilzen, de N-VA en Bilzen Bruist had na de vorige verkiezingen maar één zetel op overschot.