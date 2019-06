Geen broeikasgassen meer na 2050 voor VK

Theresa May kondigde dinsdag aan dat het VK tegen 2050 geen broeikasgassen meer zal uitstoten. Dat meldt The Guardian. Milieuactivisten reageren overheersend positief, maar hebben kritiek op het beleid over de zogenaamde koolstofkredieten.

Het ambitieuze plan komt er als aanvulling op de Climate Change Act uit 2008, waarin nog stond dat de uitstoot in 2050 met (maar) tachtig procent moet slinken in vergelijking met 1990. Hierdoor zou het VK op de koers liggen die het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 uitstippelde. De doelstelling voor 2050 is bij deze officieel bekrachtigd.

Ondanks Brexit lijkt Theresa May erop gebrand om haar functie met een positieve noot af te sluiten. Na een toespraak tegen kinderslavernij op dinsdag leek het klimaat haar daarvoor een van de geknipte pijnpunten. Maar helemaal uit eigen beweging komt het idee niet. Eind mei nog vroegen een honderdtal Britse bedrijven en lobbyisten exact hetzelfde in een open brief gericht naar May.

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land uit de G7 – de groep van grootste industriële staten waaronder de Verenigde Staten, Canada, Japan, Frankrijk, Duitsland en Italië – dat de CO2-kraan volledig wil dichtschroeven tegen 2050.

‘Tijdens de Industriële Revolutie leidde dit land de wereld qua innovatie’, stelde May in The Guardian. ‘Nu horen we de wereld te leiden naar een properdere, groenere manier van groeien. Aan de zijlijn staan is geen optie.’ Volgens cijfers van de Internationale Energieagentschap daalt de uitstoot aan koolstofdioxide in het VK al vijf jaar lang.

Koolstofkrediet

De Britse afdeling van Greenpeace moedigde de doelstelling aan maar had zo haar twijfels over een van de aspecten, namelijk het toestaan van het gebruik van ‘koolstofkredieten’ om de deadline te halen. Koolstofkredieten, ook wel emissierechten genoemd, werden het leven ingeroepen in het Kyotoprotocol van 1997. Eén koolstofkrediet staat symbool voor één ton CO2. Bedrijven kunnen die eenheden kopen, wat hen de toestemming geeft die ton koolstofdioxide te mogen uitstoten.

Maar bedrijven die op den duur emissierechten op overschot hebben – omdat ze minder broeikasgassen uitstoten en er dus minder nodig hebben – mogen die ook verkopen. Dat gebeurt aan landen die de klimaatnormen niet halen, en dus koolstofkredieten te kort hebben. Wie meer wil uitstoten, moet meer betalen, dat was het principe.

De handel in internationale koolstofkredieten zit ook vervat in het Britse plan. Volgens Greenpeace in The Guardian zou dat ‘de last verschuiven naar ontwikkelingslanden’. Bovendien zorgen ‘loopholes’ in dat systeem ervoor dat grote vervuilers toch hun ding kunnen blijven doen, althans volgens Doug Parr, leidinggevend wetenschapper bij Greenpeace UK.