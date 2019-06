Federale politie verspreidt opsporingsbericht voor in Australië verdwenen Théo Hayez

De Belgische federale politie heeft woensdag een opsporingsbericht verspreid voor de 18-jarige Belg Théo Hayez. Dat kwam er op vraag van het federaal parket en in samenwerking met Childfocus.

De politie wil de Belgische en Australische onderzoekers helpen, en is op zoek naar iedereen die in de dagen voor zijn verdwijning met Hayez heeft gecommuniceerd, ‘op welke manier dan ook’.

Eerder werd aan het publiek gevraagd om beelden die werden gemaakt op de avond van de verdwijning over te maken aan de politie. Er werd ook al gezocht met een drone. Volgens de onderzoekers is alle informatie relevant bij deze onrustwekkende verdwijning.

Théo Hayez is afkomstig uit Overijse en werd het laatst gezien in de nacht van 31 mei op 1 juni. Hij verliet toen een nachtclub in Byron Bay, in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hoofdinspecteur Kehoe zegt dat Hayez sinds zijn verdwijning geen enkele financiële transactie of activiteit heeft verricht. In de vroege uurtjes van 1 juni was hij nog actief op WhatsApp, maar sindsdien is zijn telefoon ook inactief. Hayez kwam eind vorig jaar in Australië aan en zou deze week terugkeren naar België.

De speurders vragen dat wie contact had met Théo Hayez, hen contacteert op het gratis nummer 0800/30300 of via Childfocus op nummer 116000. Er kan ook worden getuigd via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu. De Belgische ambassade in de Australische hoofdstad Canberra staat in nauw contact met de lokale politie van Byron Bay.

Bekijk hier het opsporingsbericht op de website van de federale politie.