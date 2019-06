Tweede wetenschapper werkt aan genetisch gemodificeerde baby

Ophef in de medische wereld: nadat de Chinees He Jiankui vorig een baby ter wereld bracht met genetisch gemodificeerd materiaal, maakt ook een Rus dezelfde plannen. Het wetenschappelijk tijdschrift Nature slaat alarm.

Net als He Jiankui wil de Russische wetenschapper Denis Rebrikov genetisch gemanipuleerde embryo’s bij vrouwen implanteren. He Jiankui bracht op die manier de Chinese tweeling Lulu en Nan ter wereld. Rebrikov wil - in tegenstelling tot He Jianui - toestemming vragen aan de autoriteiten in Rusland. Als dat lukt, wil hij voor het einde van het jaar de embryo implanteren, áls hij tenminste een vrouw vindt die meewil doen.

Rebrikov wil hetzelfde gen manipuleren als He Jiankui: CCR5. Dat gen regelt de aanmaak van een eiwit waarlangs hiv het lichaam kan binnendringen. De bedoeling is dat moeders met hiv kinderen kunnen krijgen die resistent zijn tegen hiv, door de gen-manipulatie. Wetenschappers bestrijden dat er geen andere manieren zouden zijn om baby’s van seropositieve ouders voor hiv-infectie te behoeden. Fertiliteitsklinieken hebben diverse technieken om te verhinderen dat het virus wordt overgedragen van ouder op kind. Als ­enkel de vader is besmet, worden spermacellen gewassen om het virus voor bevruchting te verwijderen. Zwangere seropositieve vrouwen krijgen aidsremmers om infectie van het kind te voorkomen.

Wetenschappers hebben sterk afwijzend gereageerd op de gg-baby’s van He, omdat er geen ethisch kader is en er te weinig geweten is over de nadelen van de techniek. Vorige week nog publiceerde Nature Medicine een genetische analyse van Xinzhu Wei en Rasmus Nielsen van de University of California in Berkeley waaruit blijkt dat mutatie van het CCR5-gen tot een hogere kans op vroegtijdig overlijden leidt.