Wout van Aert is helemaal de kluts kwijt na sensationele zege in tijdrit: “Ik kan het zelf niet geloven”

Wout van Aert (24) verraste vriend en vijand met zijn zege in de tijdrit van de Dauphiné. Achteraf straalde de Belgische veldrijder dan ook als nooit tevoren. “Mijn eerste zege in de WorldTour… Ik kan het niet geloven”, lachte hij.

LEES OOK. Dit had hij zelfs niet durven dromen: Wout van Aert overklast wereldtoppers in tijdrit Dauphiné

“Dit was a big one: mijn eerste zege in de World Tour”, aldus een euforische Van Aert meteen nadat duidelijk werd dat hij verrassend de wereldtop een neus zette in de tijdrit van de Dauphiné. “Ik kan het zelf niet geloven”, vertelde hij voor de camera’s van Sporza. “Ik heb mezelf verrast hier. Ik had wel hard gewerkt aan mijn tijdrit, maar wist niet dat het mogelijk was te winnen op dit niveau.”

“Vanochtend tijdens de verkenning had ik al een goed gevoel bij het parcours. Een paar vlakke stukken, met een moeilijke klim in het midden en daarna weer volle gas. Het was wel afzien, maar ik denk dat het wel duidelijk is dat ik een goede koers heb gereden”, lachte de man van Jumbo-Visma.

Foto: Photo News

Door zijn zege in de tijdrit behoudt Van Aert vanzelfsprekend de groene puntentrui. Hij blijft ook op kop in het jongerenklassement.

Zo wordt het helemaal de week van Van Aert: maandag maakte zijn werkgever bekend dat de drievoudige wereldkampioen veldrijden komende zomer al mee mag naar de Tour de France. Dinsdag spurtte hij zich verrassend naar een knappe tweede plaats in de Dauphiné, en woensdag deed hij met zijn zege in de tijdrit zowaar nog straffer.