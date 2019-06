Marcel Vanthilt heeft een date met een seksrobot

Als het leven van Marcel Vanthilt u maar matig interesseert, kan u ook kijken naar een documentaire over Vladimir Poetin, Homeland, Terzake of De afspraak.

1 PUTIN’S WITNESSES

NPO 2 22.55-0.40 uur

Op 31 december 1999 overhandigde Boris Jeltsin, de eerste president van de Russische Federatie, onverwacht de macht aan zijn zelfgekozen opvolger, Vladimir Poetin. Aan de hand van getuigenissen reconstrueert deze documentaire het jaar dat daarna volgde.

2 HOMELAND

Caz 20.40-22.40 uur

Dit zevende en voorlaatste seizoen is lang niet meer zo beklijvend als de eerste seizoenen. Maar voor wie nog volgt, het thema is een hot topic: fake news. En ja, ook Claire Danes is weer op post.

3 OP NAAR DE 100!

Eén 20.35-21.25 uur

In zijn voornemen om perfect gezond een gezegende leeftijd te bereiken, wendt Marcel Vanthilt zich deze week tot artificiële intelligentie en robots. Daarbij hoort ook een date met een seksrobot.

4 Terzake

Canvas 20.00- 20.30 uur

Terzake trok naar de markt van Bilzen, waar enkele kopstukken van N-VA campagne voerden. Journalist Pieterjan De Smedt geeft een analyse in de studio. Daarnaast heeft Terzake ook een reportage over de protesten in Hongkong, en gaan ze live naar correspondente Eefje Rammeloo.

5 De afspraak

Canvas 20.30 - 21.15 uur

Francesco Vanderjeugd wil de nieuwe voorzitter worden van Open VLD, en daarover komt hij praten in de studio van De afspraak. Étienne Davignon stelt zijn nieuw boek voor, ‘Mijn drie levens’, over zijn leven in de politiek, de diplomatie en het bedrijfsleven. Auteur Heleen Debruyne praat over de documentaire ‘Untouchable’, dat gaat over beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Harvey Weinstein. De documentaire is vanaf volgende week te zien in de bioscoop.