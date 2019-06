Dit had hij zelfs niet durven dromen: Wout van Aert overklast wereldtoppers in tijdrit Dauphiné

Wout van Aert heeft tot ieders verbazing de individuele tijdrit in de Dauphiné gewonnen. Onze 24-jarige landgenoot van Team Jumbo-Visma was op het heuvelachtige parcours van 26.1 kilometer in Roanne meer dan een maat te groot voor wereldtoppers als Tom Dumoulin en Tejay van Garderen en pakte zo de mooiste en grootste overwinning op de weg uit zijn carrière. De zege van Van Aert werd wel gedeeltelijk overschaduwd door een zware val van Chris Froome, die ook de Tour de France op zijn buik mag schrijven. Dylan Teuns verloor in de tijdrit dan weer zijn gele trui met vier seconden aan Adam Yates.

Het was Yves Lampaert al opgevallen dat Van Aert de voorbije weken in de Sierra Nevada veel op zijn tijdritfiets getraind had. “Ik ben er wat intensiever mee bezig geweest”, verklapte Van Aert vorige week in onze krant. “Nu kan ik daarop werken, vroeger was dat moeilijker. Jumbo-Visma heeft het materiaal en de knowhow. Voor ik op hoogtestage vertrok, hebben we mijn positie wat gefinetuned. “Ik wil nagaan of tijdrijden mij ligt, of het iets is waarop ik me verder moet richten of niet”, vroeg hij zich luidop af.

Wel, het antwoord na 26,1 heuvelachtige kilometers in en rond Roanne was duidelijk. Van Aert kwam, zag en vermorzelde de tegenstand. De referentiechrono van voormalig wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin reed groene trui Van Aert simpelweg aan flarden: 18 seconden halfweg, 47 seconden aan de finish. Alsjeblieft. En nadien kwam enkel Tejay Van Garderen nog een beetje in de buurt van Van Aert. De Amerikaan werd tweede op 31 seconden van onze landgenoot. Amper zes renners konden het gat met Van Aert op minder dan een minuut houden: Van Garderen, Dumoulin, Kruijswijk, Buchmann, Adam Yates en Julian Alaphilippe. Het zegt genoeg over de dominantie van de voormalige wereldkampioen veldrijden, die zijn eigen prestatie nauwelijks kon geloven (lees meer).

Voor Van Aert is deze eerste overwinning in de WorldTour het orgelpunt van een droomweek waarin hij te horen kreeg dat hij voor het eerst de Tour de France mag rijden en hij al onverwacht derde en tweede werd in de eerste en derde rit van de Dauphiné. De kempenaar staat nu negende in het klassement en is drager van de groene en de witte trui. Een nieuwe stap voorwaarts na zijn schitterende prestaties in de voorjaarsklassiekers. “Ik denk dat Campenaerts een beetje schrik gaat beginnen krijgen voor het Belgisch kampioenschap tijdrijden”, vertelde Van Aert met een glimlach aan Hugo Coorevits, onze man aan de finish.

@WoutvanAert waw congrats the road season is one big discovery — Patrick Lefevere (@PatLefevere) 12 juni 2019

Dylan Teuns reed ook een knappe tijdrit en werd veertiende op 1 minuut 24 seconden van Van Aert. De puncher van Bahrain-Merida verloor echter vier seconden te veel op Adam Yates en zo pakt de Brit de gele trui van onze landgenoot over. Teuns is nu tweede in het klassement. Met Van Garderen op zes seconden van Yates en Fuglsang op zeven seconden staat de top-vier nu op een zakdoek van elkaar. Teuns was achteraf erg ontgoocheld over het verlies van zijn gele trui. “Vier seconden? Ik weet niet waar ik ze heb laten liggen”, zei hij aan Hugo Coorevits, onze man aan de finish.

🏆 La victoire pour @WoutvanAert !

💛 Le Maillot Jaune pour @AdamYates7 !



⏪ Revivez en vidéo les arrivées des 2⃣ gagnants du jour !



🏆 @WoutvanAert claims the win !

💛 @AdamYates7 claims the Yellow Jersey!



⏪ Relive the finish of the 2⃣ winners of today!#Dauphiné pic.twitter.com/1TugQenRwb — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 12 juni 2019

De prachtige zege van Wout van Aert werd woensdag wel een beetje overschaduwd door een zware val van Chris Froome tijdens de verkenning van de tijdrit. De viervoudige Tourwinnaar brak allicht zijn dijbeen en moet een kruis maken over zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk over drie weken (lees meer).

Rituitslag

1. Wout van Aert (Bel/TJV)

2. Tejay van Garderen (VSt/EF1) op 0:31

3. Tom Dumoulin (Ned/SUN) 0:47

4. Steven Kruijswijk (Ned/TJV) 0:49

5. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:51

6. Adam Yates (GBr/MTS) 0:56

7. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 0:59

8. Nils Politt (Dui/TKA) 01:05

9. Jakob Fuglsang (Den/AST) 01:07

10. Rémi Cavagna (Fra/DQT) 01:10

11. Richie Porte (Aus/TFS) 01:19

12. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 01:21

13. Alberto Bettiol (Ita/EF1) 01:22

14. Dylan Teuns (Bel/TBM) 01:24

15. Damien Howson (Aus/MTS) 01:24

16. Joey Rosskopf (VSt/CCC) 01:26

17. Alexey Lutsenko (Kaz/AST) 01:30

18. Nairo Quintana (Col/MOV) 01:36

19. Wout Poels (Ned/INS) 01:36

20. Daniel Martin (Ier/UAD) 01:38

Foto: Photo News

Klassement

1. Adam Yates (GBr/MTS)

3. Tejay van Garderen (VSt/EF1) 0:06

4. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:07

5. Steven Kruijswijk (Ned/TJV) 0:24

6. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:25

7. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:26

8. Alexey Lutsenko (Kaz/AST) 0:30

9. Wout van Aert (Bel/TJV) 0:30

10. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:40