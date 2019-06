Leopold Lippens loopt Donald Trump toevallig tegen het lijf

Leopold Lippens is de Amerikaanse president Donald Trump vorige week toevallig tegengekomen.

Het is een opvallende foto: de burgemeester van Knokke-Heist die naast de Amerikaanse president aan een tafeltje zit. De twee hebben elkaar vorige week in Ierland toevallig ontmoet.

Veel wil burgemeester Leopold Lippens niet kwijt over zijn tête-à-tête met Donald Trump. ‘We hebben even gepraat, over golf’, zegt hij. ‘We waren in hetzelfde hotel en kwamen elkaar daar toevallig tegen. De ontmoeting was dus niet gepland.’

Na de herdenking van D-day in Frankrijk trok Trump naar Ierland, waar hij ook een bezoek bracht aan zijn golfterrein in Doonbeg. Daar ontmoette hij Leopold Lippens.