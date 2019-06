Instagrammer poseert in string aan Tsjernobyl, schrijver serie vraagt respect

De bejubelde HBO-reeks ‘Chernobyl’ heeft een boost gegeven aan het toerisme naar de rampplaats in Oekraïne. Leuk, vindt scenarioschrijver Craig Mazin, die echter een minimum aan respect voor de slachtoffers vraagt.

Het ramptoerisme in het Oekraïense Tsjernobyl, waar in 1986 een kernramp plaatsvond in de plaatselijke kerncentrale, is al langer booming. Sinds ‘Chernobyl’ vorige maand op de buis ging, zou het aantal bezoekers aan de radioactieve zone echter nog gestegen zijn. De meeste bezoekers trekken naar Pripjat, het spookstadje naast de kerncentrale.

Sergii Ivantsjoek organiseert met zijn SoloEast Travel reizen naar de site aan de stad Pripjat en spreekt tegenover The Washington Post van 30 procent meer klanten ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

‘Toon respect voor zij die hebben geleden’

Op sociale netwerksites zoals Instagram poseren bezoekers gretig voor een oude schoolbus, aan een leeg zwembad en voor een aftands reuzenrad.

Eén Instagram-gebruikster poseerde zelfs voor een verlaten huis met een afgezakt veiligheidspak, waardoor haar g-string zichtbaar is. Op een andere foto staat ze in haar bh voor hetzelfde huis.

Craig Mazin, die het scenario schreef van ‘Chernobyl’, hoopt dat bezoekers zich voldoende bewust zijn van de geschiedenis achter de plaats. ‘Het is prachtig dat ‘Chernobyl’ voor een stroom aan toerisme heeft gezorgd in de radioactieve zone’, schrijft hij op Twitter. ‘Maar ja, ik heb de foto’s gezien die de ronde doen. Als je een bezoek brengt, onthou dan alsjeblieft dat er daar een verschrikkelijke tragedie heeft plaatsgevonden. Toon respect voor iedereen die heeft geleden en heeft opgeofferd.’