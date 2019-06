Een vroeg sleutelwerk van Luc Tuymans komt deze maand op de kunstmarkt. De prominente aandacht in Venetië, waar het als marmermozaïek te zien is, was het ultieme duwtje voor de Belgische verzamelaar om het aan te bieden.

Met Schwarzheide haalt Luc Tuymans de cataloguscover van de volgende veiling bij Phillips in Londen. Het schilderij behoort, met onder meer Gaskamer en Our new quarters, tot een iconische reeks uit 1986 ...