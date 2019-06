Jan-Willem van Schip blijft als enige het peloton voor en wint eerste etappe in de Baloise Belgium Tour

Jan-Willem van Schip heeft de eerste etappe in de Baloise Belgium Tour (cat. 2.BC) gewonnen. De 24-jarige Nederlands hardrijder en pistier van Roompot-Charles was na 184,3 km tussen Sint-Niklaas en Knokke-Heist de laatste overblijver van de vlucht van de dag en bleef als enige net het jagende peloton voor na een fantastische inspanning. Hij is uiteraard ook de eerste leider.