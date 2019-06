Politieman krijgt vier jaar cel met uitstel voor trap naar arrestant

De Antwerpse strafrechter heeft een vroeger lid van het Snelleresponsteam (SRT) van de lokale politie van Antwerpen veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel omdat hij een arrestant een harde trap tegen het hoofd had gegeven.

De feiten speelden zich drie jaar geleden af, op 10 juni 2016. De politie werd toen naar een jeugdcentrum in de Antwerpse wijk Luchtbal geroepen, waar mogelijk problemen waren. Toen de agenten en het SRT ter plaatste kwamen, stoven jongeren uiteen. Ook Abdelilah A. (25) nam de benen, maar werd door een agent tegen de grond gewerkt. Volgens de jongeman zou een andere politieman hem toen nog een harde trap in het gezicht hebben gegeven.

In het proces-verbaal vermeldde de agent die Abdelilah gevat had, dat de beklaagde tegen het slachtoffer was gebotst en dat hij daarbij diens hoofd geraakt had met zijn scheenbeen. Per ongeluk, dus. Later stapte de agent naar zijn overste en vertelde hij dat de beklaagde opzettelijk tegen het hoofd van Abdelilah geschopt had.

De beklaagde ontkende dat echter met klem. ‘Ik heb die feiten niet gepleegd. Ik ga altijd rustig en professioneel te werk’, verklaarde hij bij de behandeling van de zaak. De rechtbank vond de feiten echter bewezen.

De politieman moet Abdelilah A. 19.422 euro schadevergoeding betalen. De twintiger heeft een aangeboren syndroom, waardoor hij enigszins uitpuilende ogen heeft. Door de trap is zijn zicht verder achteruit gegaan.

De gewelddadige arrestatie van het slachtoffer leidde destijds tot zware rellen op de Luchtbal, waarbij politievoertuigen bekogeld werden. De amokmakers werden intussen al veroordeeld en kregen celstraffen tot vier jaar.