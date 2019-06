Deceuninck - Quick Step met Devenyns en Lampaert naar Zwitserland, Viviani krijgt snelle lead-out

Deceuninck - Quick-Step trekt met Dries Devenyns en Belgisch kampioen Yves Lampaert naar de Ronde van Zwitserland (WorldTour), die zaterdag van start gaat met een individuele tijdrit over 9,5 kilometer met start en aankomst in Langnau.

Nog een opvallende naam in de selectie is die van Elia Viviani, die in Zwitserland voor de laatste keer zijn Italiaanse kampioenentrui kan showen. Michael Morkov en Maximiliano Richeze moeten voor de lead-out zorgen in de sprint, de Italiaan jaagt op een negende zege in zijn nationale trui.

De overige twee renners in de selectie zijn de veelbelovende Deen Kasper Asgreen en de Spanjaard Enric Mas.