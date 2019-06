Gent krijgt nieuw wetenschapsmuseum

In Gent opent de universiteit een museum waar het zijn wetenschappelijke collecties tentoon zal stellen. Het GUM (Gents Universiteitsmuseum) opent in maart 2020.

De universiteit Gent opent volgend jaar het Gents Universiteitsmuseum. De universiteit beschikt over de grootste academische erfgoedcollectie in Vlaanderen, met onder andere vinvis Leo, die onlangs in de Sint-Baafskathedraal werd tentoongesteld. Het GUM ‘wil op die weg verdergaan en zo de dialoog tussen kunst, wetenschap en samenleving versterken.’

Zo zullen bezoekers in het museum een vaatafgietsel van een paardenoog kunnen ontdekken en een Craniometer, waarmee psychologen het schedeloppervlak van patiënten meten.

Het museum komt in de Gentse Plantentuin, om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K, en opent zijn deuren op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020. In het Museum voor Schone Kunsten opent op 1 februari ook al de grote Van Eyck-tentoonstelling.

‘Geen verafgoding van briljante geesten’

De universiteit wil de bezoeker tonen ‘dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding’. Bezoekers moeten ontdekken hoe onderzoekers denken en welke uitdagingen ze ondervinden. ‘Geen verafgoding van briljante geesten maar een realistische schets van de wetenschappelijke praktijk’, zegt directeur Marjan Doom. ‘Met al haar menselijke valkuilen en verteld vanuit een universitaire gemeenschap die het wetenschappelijk denken omhelst.’

Rector Rik Van de Walle ontkent dat het museum dient om de academische verwezenlijkingen van zijn universiteit op te hemelen. ‘We willen alle aspecten van de wetenschap naar het grote publiek brengen en de mensen tonen waarover het gaat: prikkelende stellingen, feiten, vragen en experimenten.’