Kasper Hjulmand (lange tijd in beeld bij Anderlecht) wordt na EK bondscoach van Denemarken

De Deen Kasper Hjulmand gaat vanaf 1 augustus 2020 aan de slag als bondscoach van Denemarken, zo maakte de Deense voetbalfederatie DFU woensdag bekend. Hij ondertekende er een overeenkomst tot na het EK van 2024. Morten Wieghorst wordt zijn assistent.

De 47-jarige Hjulmand wordt na EURO 2020 de opvolger van huidig bondscoach Age Hareide, wiens aflopende contract niet verlengd wordt. De 65-jarige Noor Hareide is sinds 2015 bondscoach van Denemarken, toen was hij de opvolger van Morten Olsen. Kwalificatie voor EURO 2016 zat er niet meer in, maar op het WK van vorig jaar in Rusland waren de Denen er wel bij. In de achtste finales volgde de uitschakeling na strafschoppen tegen Kroatië, de latere vicewereldkampioen. In de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar staat Denemarken tweede in de groep achter Zwitserland. Het versloeg maandag Georgië met 5-1.

Hjulmand was afgelopen winter nadrukkelijk in beeld als opvolger van Hein Vanhaezebrouck bij RSC Anderlecht. Zijn club Nordsjaelland hield hem echter tegen, waarop paars-wit Fred Rutten aanstelde. Eind maart stapte Hjulmand dan maar zelf op bij zijn club, waardoor hij vrije baan leek te hebben richting het Astridpark. Bij Anderlecht werd er op het einde van het seizoen echter gekozen voor een terugkeer van Vincent Kompany.