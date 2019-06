Boris Johnson heeft woensdag zijn campagne om het premierschap over te nemen van Theresa May afgetrapt met de belofte om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie te halen. De diep verdeelde Conservatieve Partij waarschuwde hij dat verder uitstel zou leiden tot ‘een gegarandeerde nederlaag’.

Johnson, momenteel de favoriet om medio juli in de voetsporen te treden van de ontslagnemende premier Theresa May, prees daarnaast ook de sterkte van de Britse economie en beloofde ‘de wanhoop die het land verlamt’ aan te pakken.

‘Na drie jaar en twee gemiste deadlines, moeten we de Europese Unie op 31 oktober eindelijk verlaten’, sprak Johnson, die voor aanvang van zijn toespraak bij de Royal Academy of Engineering in Londen werd uitgejouwd door een demonstrant.

‘Ik stuur niet per se aan op een Brexit zonder akkoord’, vervolgde de 54-jarige voormalige minister van Buitenlandse Zaken (2016-2018) en burgemeester van Londen (2008-2016). ‘Ik denk zelfs niet dat we een Brexit zonder akkoord zullen krijgen. Het is alleen maar een bewijs van verantwoordelijkheidszin dat we ons krachtig en serieus voorbereiden op een no-deal-Brexit. Het is verbazingwekkend dat iemand zelfs maar zou kunnen voorstellen om bij de onderhandelingen met Brussel af te zien van dat essentiële drukmiddel.’

Catastrofe

Toen een journalist hem vroeg of hij te vertrouwen valt, verwijzend naar de verschillende controverses die hij in het verleden heeft veroorzaakt, zei Johnson dat daarover geen twijfel hoefde te bestaan. De vraag of hij ooit de wet had overtreden, beantwoordde hij met de opmerking dat hij ooit is betrapt op hardrijden. De vraag of hij ooit illegale drugs heeft gebruikt, zoals enkele andere kandidaat-opvolgers van May de afgelopen dagen moesten toegeven, ontweek hij.

‘Ik denk dat de meeste mensen willen dat deze campagne gaat over wat onze plannen zijn voor dit prachtige land van ons’, zei Johnson. Het belangrijkste plan van Johnson op dit moment is ongetwijfeld een gegarandeerde Brexit op 31 oktober. Verder uitstel zou volgens de conservatief enkel maar de weg plaveien voor een overname door het Labour van ‘de gedoodverfde socialist’ Jeremy Corbyn.

Johnson: ‘We zullen simpelweg geen resultaten boeken als we de indruk geven dat we willen blijven treuzelen en nog langer om uitstel willen vragen’, zei Johnson. ‘Uitstel betekent een gegarandeerde nederlaag, een catastrofe.’

Karikatuur

Voor het referendum over de Brexit gehouden werd, veroorzaakte Johnson grote ophef door de doelen van de Europese Unie te vergelijken met die van Hitler en Napoleon. ‘Ik veroorzaak soms wat deining met mijn uitspraken, of door de manier waarop mijn uitspraken geïnterpreteerd worden door diegenen die een karikatuur willen maken van mijn standpunten.’

‘Politici moeten echter beseffen dat het publiek zich van ons vervreemd voelt omdat we niet vrijuit zeggen wat we denken, omdat we alles verdoezelen met bureaucratisch taalgebruik. De mensen willen niets anders dan dat ze van ons horen wat we echt denken.’