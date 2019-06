Geen Tour de France voor topfavoriet Chris Froome na vreselijke val in Dauphiné

Chris Froome is vlak voor de individuele tijdrit in de Dauphiné zwaar ten val gekomen tijdens de verkenning. De viervoudige Tour-winnaar van Team INEOS kreeg een windstoot tegen zijn wiel en knalde vol tegen een muur aan. De Brit bleef zwaargewond liggen, kon niet worden afgevoerd met de ziekenwagen en er wordt gevreesd voor een dijbeenbreuk. Hij is ook zwaar geraakt aan de knie. De 34-jarige Froome komt niet meer aan de start van de tijdrit in de Dauphiné en mist ook de Tour de France. Dat werd ons bevestigd door David Brailsford, de teammanager van Team INEOS.

Het was de voorbije maanden zeer stil rond Chris Froome, die op een kleurloze Ronde van Catalonië na geen enkele World Tour-rittenkoers reed. Meer zelfs: woensdag was het de eerste en ook enige tijdrit die de kopman van Team Ineos voor de Tour zou rijden. Maar in de verkenning in de straten van Roanne liep het woensdagmiddag fout. “Froome ging in een afdaling even met zijn hand van zijn tijdritstuur om zijn neus te snuiten toen zijn voorwiel werd gegrepen door een windhoos”, vertelde teammanager David Brailsford. “Chris schoof onderuit en knalde tegen een muur. Het was een zware crash.” Een ambulance kwam ter plaatse, maar die kon Froome lange tijd niet afvoeren naar het ziekenhuis. Zo erg was de Brit er aan toe. Er moest een helikopter bij aan te pas komen die hem uiteindelijk naar het ziekenhuis van Saint-Etienne zou brengen. “Chris is ernstig gewond. Allicht een dijbeenbreuk en hij is ook zwaar geraakt aan de knie. Hij is nog niet in het hospitaal, dus dat moet nog bevestigd worden. Gelukkig was er een ambulance dicht in de buurt van het ongeval, dus Chris kon snel verzorgd worden. Het komende uur wordt cruciaal. We denken nu vooral aan zijn vrouw Michelle en de kinderen.”

Chris is on his way to hospital after a high speed crash during the route recon earlier this afternoon, injuries are yet to be confirmed. I am awaiting information and transport to get to where he is and as soon as we have any information we will update you - MF — Chris Froome (@chrisfroome) 12 juni 2019

De Dauphiné van Froome zit er meteen op, maar erger: de Brit zal over drie weken geen gooi doen naar een vijfde eindzege in de Tour. De verslagenheid bij Team INEOS is groot, al beschikken ze met Geraint Thomas en Bernal nog over twee volwaardige kopmannen. “Het is redelijk duidelijk dat Froome de Tour niet zal rijden”, wond Brailsford er geen doekjes om. “Het is moeilijk voor de ploegmakkers, maar vanavond zullen we samenzitten en kijken hoe we het verder zullen aanpakken.”

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP