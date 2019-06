Fake video van griezelige Zuckerberg daagt Facebook uit

Een gemanipuleerde video waarin Mark Zuckerberg een onheilspellende boodschap heeft, is op Instagram gepost. Maar Facebook hapt niet toe.

‘Stel je een man voor met totale controle over gestolen data van miljarden mensen’, zegt Facebook-topman Mark Zuckerberg in de gemanipuleerde video. ‘Al hun geheimen, hun leven, hun toekomst. Ik ben het allemaal verschuldigd aan Spectre. Spectre toonde me dat wie de data controleert, de toekomst beheerst.’

Het gaat om een bewerking van een interview van CBSN met de Facebook-topman uit 2017. De video is gemaakt door een marketingbureau en de twee kunstenaars Bill Posters en Daniel Howe. Spectre is de naam van een recente installatie van de kunstenaars, met vergelijkbare video’s van onder anderen Kim Kardashian, Freddie Mercury en Donald Trump. Met een ‘deepfake’ video kun je dankzij artificiële intelligentie gelijk wie gelijk wat laten zeggen of doen. Ze kunnen dus gebruikt worden om online desinformatie te verspreiden.

‘Dronken’ Pelosi

De video van Zuckerberg lijkt een reactie op de fake video van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ondanks miljoenen views weigerde Facebook de video waarin Pelosi dronken leek te verwijderen. Met de Zuckerberg-video dagen de kunstenaars Facebook nu uit.

Ook nu stelt het socialemediabedrijf dat de video geen inbreuk is op hun richtlijnen. ‘We zullen deze content op dezelfde manier behandelen zoals we alle misinformatie behandelen op Instagram’, zegt een woordvoerder aan de techsite Motherboard. ‘Als een factchecker de video als onjuist bestempelt, dan zal hij worden gefilterd uit Instagram-suggesties.’ Dat wil zeggen dat hij minder wordt verspreid.

Met hun project willen de kunstenaars onder meer de aandacht vestigen op de manier waarop mensen gemanipuleerd kunnen worden via sociale media en hoe grote technologiebedrijven persoonsgegevens kunnen misbruiken.

De gemanipuleerde video van Kim Kardashian ziet er zo uit: