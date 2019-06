Nadat dinsdag beelden opdoken van een man op een elektrische step in de Hallepoorttunnel in Brussel, komen er woensdag beelden naar boven van een fietser in verschillende Brusselse tunnels. Dat ziet u in de video hierboven. Fietsen is verboden in de tunnels, de situatie is bijzonder gevaarlijk. Het is nog niet geweten wie de fietser is en of hij bestraft kan worden.

Woordvoerder van Mobiliteit Brussel Inge Paemen geeft toe dat er op jaarbasis meermaals voetgangers of fietsers gefilmd worden in de Brusselse tunnels. 'Maar natuurlijk mag dat niet, net zoals wandelen op de autostrade', beweert ze.

Een bestraffing is volgens Paemen niet evident omdat de fietser moeilijk geïdentificeerd kan worden. Bij de stepper van afgelopen weekend kan dat daarentegen wel, 'mits de stepfabrikant kan achterhalen welke step op dat moment in de tunnel reed', aldus Paemen.

Afgelopen zondag reed er een man op een elektrische step door de Hallepoorttunnel in Brussel. Bekijk de beelden in de video hieronder.