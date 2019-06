Schotse kranten onder de indruk van ‘briljante’ Rode Duivels, in Spanje zijn ze lyrisch over ‘supermodel’ Hazard

De Schotse kranten waren ondanks de 3-0-nederlaag van hun land dinsdag in Brussel tevreden over de prestatie tegen de Rode Duivels. Tegelijk waren ze onder de indruk van de Belgische klasse: ‘Dit is één van de kanshebbers om volgende zomer in de finale te staan.’

‘België? Dat was alweer de gebruikelijke verzameling supersterren, die alles tezamen een miljard Britse Pond waard zijn’, gaat The Scottish Sunvan start. ‘Maar de Rode Duivels werden in de eerste helft opgejaagd door de Schotse terriërs, die ondanks de zware beproeving weinig fouten maakten in hun strakke organisatie. De nummer één van de wereld zaaide vertwijfeling met een verbluffend snelle passing en veel beweging, maar de verdediging van de Schotten was vastberaden en gedisciplineerd. Het grote probleem was echter om de bal in eigen rangen te houden.’

‘De kwaliteit bij België was bij momenten adembenemend’, aldus de krant. ‘Tegen het einde van de eerste helft was de druk niet meer te houden: corner na corner. Het geweldige kopbaldoelpunt van Lukaku op slag van rust was een dolk in het Schotse hart. Na de 2-0 van Lukaku moesten de Schotten zich beperken tot damage control. Onze Bravehaerts verdienden geen zware nederlaag. Ze pakten drie doelpunten, maar namen ook genoeg positieve elementen voor de toekomst mee, zelfs al kunnen we nu de kwalificatie voor Euro 2020 al op onze buik schrijven.’

Foto: BELGA

‘Schotland was maar 60 seconden verwijderd van de prestatie om met een 0-0 de kleedkamer in te trekken in het Koning Boudewijnstadion, maar een moment van onoplettendheid besliste daar anders over’, schrijft The Herald of Schotland. ‘Dat maakt het verschil tussen het succes en het falen van een tactiek, zeker gezien de 43 plaatsen tussen België en Schotland op de wereldranglijst en het feit dat de marktwaarde van België zo’n 1 miljard pond bedraagt. Maar op slag van rust greep Eden Hazard het momentum. Dat is wat 90 miljoen pond marktwaarde en een weeksalaris van 400.000 pond oplevert, nemen we aan.’

‘Maar bij dit Belgisch team loert er een Hazard om elke hoek’, gaat de krant verder. ‘Winnen tegen het beste team ter wereld zou even straf geweest zijn als de zeges tegen Frankrijk in de kwalificatie voor Euro 2008. Bij momenten was het genieten van de klinische manier waarop de Belgen met de geboden ruimte omgingen. Eden Hazard brak door de linies en bediende De Bruyne die een aantal keer geweldig uithaalde.’

Toch was de Herald ook hoopvol: ‘Het Koning Boudewijnstadion was in het verleden een kerkhof voor de managers van Schotland, met zowel Craig Brown als Craig Levein die hier nederlagen leden waarvan ze nooit zijn hersteld. De late lage knal van De Bruyne betekende dat de match de geschiedenisboeken zal ingaan als een 3-0-zege voor België . Maar als je goed genoeg keek, zag je de groene scheuten van het herstel van het Schotland onder Clarke die gisteravond in Brussel waren aan het ontspruiten.’

‘Ondanks de beperkingen van Schotland was het onmogelijk om niet onder de indruk te zijn over het briljante België’, vond de Daily Record. ‘Het achterste trio met Vincent Kompany, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld ondervond zelden problemen, maar België speelde daarvoor effectief met zeven aanvallende spelers. Axel Witsel en Youri Tielemans controleerden het middenveld, De Bruyne verdeelde de passing, de gebroeders Hazard hebben de snelle voeten om elke verdediger te laten schrikken en Lukaku was er om te scoren.’

‘Er is een reden waarom ze de nummer één in de wereld zijn en het is beangstigend om ze op volle kracht aan het werk te zien omdat er maar weinig verdedigingen zijn die hen kunnen afstoppen’, is de krant vol lof. ‘België is één van de kanshebbers om volgende zomer in de finale te staan en je hoeft helemaal niet verrast te zijn als Eden Hazard in de finale op Wembley de beker zou optillen.’

‘Schotland kreeg een harde les in Brussel’, titelt The Scotsman tot slot. ‘De mannen van Steve Clarke verdedigen zich met een mengeling van ijver en wanhoop maar één moment van concentratieverlies vlak voor rust maakte al het goede werk ongedaan tegen het all-star-team van Roberto Martinez. om zich voor het eerst sinds 1998 nog eens te plaatsen voor een groot toernooi wordt zo niet eenvoudiger voor Schotland.’

Spaanse kranten lyrisch over ‘supermodel’ Hazard

Real-krant Marcaschreef een lyrisch verslagje over kersvers Real-speler Eden Hazard. ‘Een spectaculaire Hazard leidde België naar een nieuwe overwinning in de kwalificactiegroep’, klonk het. ‘Voor zijn galapresentatie op donderdag in het Bernabéu als nieuwe speler van Real Madrid gaf de Belg een show om het seizoen af te sluiten. De nieuwe Real-speler was de onbetwiste ster van een wedstrijd die hij van begin tot einde speelde. Van hem kwamen alle gevaarlijke offensieve acties van het Belgische team en, natuurlijk, de twee doelpunten van de wedstrijd.’

‘Langs rechts, langs links of door het midden zocht België naar een spleet om de Schotse muur te breken. Bij die pogingen was het repertoire van schijnbewegingen, dribbels, tempowissels en assists van Hazard magnifiek’, aldus de krant. ‘Nadat hij de Schotse verdedigers uit balans had gebracht, zocht hij steeds de wisselwerking met zijn ploegmaats, voornamelijk met Kevin De Bruyne, of stuurde hij gevaarlijke ballen richting de zestien op zoek naar Romelu Lukaku.’

‘Zo viel ook het eerste doelpunt, op een afgemeten voorzet van Hazard naar Lukaku’, analyseert Marca. ‘De prachtige hak waarmee hij de 2-0 inleidde, was weergaloos. Tijdens de wedstrijd bleef Hazard doen wat hij wilde. Eden domineerde voordat hij naar Madrid afreist, waar het Bernabeu hem met open armen zal opwachten. Scoren deed hij niet, De Bruyne wel dankzij een magnifiek schot. België domineerde de Schotten, maar dankte Thibaut Courtois toen een Schot in het straatje werd gestuurd. De rest was een monoloog van Roberto Martinez’s team en een grote Hazard.’

Ook bij AS waren ze danig onder de indruk van Hazard. ‘Hij is niet alleen de nieuwste transfer van Real Madrid, hij is bovendien een superman. Hazard heeft geen negatieve kanten en dat maakt hem anders. Hij begon aan de linkerkant, deed de Schotten pijn vanuit het midden, was ook gevaarlijk vanaf rechts, en keerde terug naar zijn beginpositie om een bal op Lukaku’s hoofd te schilderen in de 46ste minuut van de eerste helft: 1-0. Daarmee sloopte de selectie van Roberto Martinez de muur van Schotland, waarna ze een nieuwe zege boekte.’

Foto: Photo News

‘Hazard (drie goals en twee assists) had tot nu toe een aandeel in vijf van de elf doelpunten in de Belgische kwalificatiecampagne, waar ze intussen een kloof hebben in Groep I: 3 punten boven Rusland en 6 meer dan Kazachstan en Schotland’, telt AS. ‘Het zijn cijfers van een speler die zijn land overstijgt, zoals dat ook verwacht wordt in Madrid. Maar dat zullen we pas vanaf augustus weten. Op donderdag, tijdens een aperitiefje waar Real Madrid naar uitkijkt, zal hij voor het eerst het wit van Real dragen in het Bernabéu tijdens zijn presentatie bij de club waarvan hij altijd al van droomde.’