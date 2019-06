‘Vijand van vliegmaatschappijen’ Claim It is failliet

De Nederlandstalige rechtbank in Brussel heeft Claim It failliet verklaard. Dat melden De Tijd en L’Echo. Het Brusselse bedrijf was gespecialiseerd in het eisen van een schadevergoeding voor vliegtuigpassagiers met een geannuleerde of vertraagde vlucht.

Claim It werd in 2012 opgericht door de Nederlander Ralph Pais. Het bedrijf onderhandelde over een schadevergoeding voor vliegtuigpassagiers met een vertraagde of geannuleerde vlucht en rekende daarvoor een commissie van 25 procent van de verkregen schadevergoeding aan. Anders dan soortgelijke bedrijven had Claim it ook een ‘fast cash’-formule, waarbij de passagier ‘altijd geld uitbetaald’ kreeg, zelfs zonder wachttijd.

Het bedrijf ontpopte zich, net als de concurrenten Test Aankoop en Happy Flights, tot de aartsvijand van tal van vliegmaatschappijen waarvan de vluchten vertragingen opliepen. Zo verkreeg Claim It in 2016 een schadevergoeding van 120.00 euro van de Spaanse lowcostmaatschappij Vueling.

De reden van het faillissement is niet bekend. In 2017 voerde Claim It nog een kapitaalverhoging van 320.000 euro door. In datzelfde jaar telde het bedrijf een bescheiden verlies van 30.000 euro.