Vermeende stopzetting Vlaamse winkels blijkt campagne Unizo

Woensdagochtend verscheen in verschillende handelszaken in Vlaanderen de verrassende boodschap ‘Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren.’ Nepnieuws, zo blijkt, maar in de plaats daarvan het startschot van de Unizo-campagne ‘Winkel(h)ier’. ‘Het is een wake-upcall naar de consument toe om bewuster te shoppen’, vertelt woordvoerder Filip Horemans.

Boekhandel Paard van Troje (Gent), schoenen- en klerenwinkel La Bottega (Hasselt), bakkerij Goossens (Antwerpen), slagerij Rondou (Leuven) en klerenwinkel Brooklyn (Kortrijk): deze vijf zaken leken woensdag halsoverkop de deuren te sluiten, met alle verbaasde reacties van dien op sociale media.

Met deze onorthodoxe campagne trekt Unizo aan de alarmbel voor lokale winkels. Die trekken volgens de vereniging steeds meer aan het kortste eind door de opmars van buitenlandse webshops. De boodschap is er ‘om een schokeffect teweeg te brengen bij de voorbijwandelende consumenten’, legt Unizo uit in een persbericht.

‘Het gaat achteruit met de winkel in Vlaanderen, vooral door het gemak waarmee we tegenwoordig vanuit het buitenland consumeren’, aldus Filip Horemans van Unizo. ‘Met deze campagne maken we duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is om in het huidige landschap te gedijen als handelszaak.’

Lokaal shoppen heeft volgens Horemans een positief effect op de consument. ‘Als je lokaal koopt krijg je dat dubbel en dik terug door middel van sociale cohesie. Daarbij brengt het een circulaire economie met zich mee. Florerende winkels creëren namelijk jobs voor je buren, terwijl het geld bij internationale webshops uit onze economie verdwijnt.’

In het persbericht claimt Unizo dat ‘als elk gezin in België honderd euro extra op jaarbasis besteedt in eigen land’ – in plaats van via E-commerce –, ‘dat 1785 extra jobs oplevert in de Belgische detailhandel.’

Maar Unizo heeft absoluut niets tegen online shoppen op zich. ‘Vele van de pilootwinkels die de campagne in gang hebben gezet, staan bekend om hun mooie, gebruiksvriendelijke websites’, gaat Horemans verder.

Zelf zal de vereniging voor ondernemers en vrije beroepen ook een website op poten zetten, met een warme oproep aan handelszaken om Winkel(h)ier-ambassadeur te worden.