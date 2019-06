De Amerikaanse komiek Jon Stewart is vooral bekend als presentator van 'The Daily Show'. Daarnaast is hij ook voorvechter voor de rechten van de hulpverleners die bij de aanslagen van 11 september in New York als eerste aanwezig waren. Hij maakte zich dinsdag kwaad op het Congres, waar amper politici aanwezig waren voor een hoorzitting met de hulpverleners. Bekijk zijn emotionele betoog in de video hierboven.