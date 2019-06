13-0. Nog nooit won een team met zo’n score een wedstrijd op een wereldkampioenschap. In de eerste helft stond de titelverdediger 3-0 voor. De Amerikaanse speelsters bleven de druk hoog houden en na de rust scoorden ze vier goals in tien minuten, om in de laatste zestien minuten nog eens zes keer te scoren.

Op sociale media vond niet iedereen het sportief om een tegenstander zo te vernederen. De voormalige Amerikaanse international Taylor Twellman vond de vieringen van de goals overdreven. ‘Goals vieren, zoals nummer negen, laat een zure nasmaak na’, tweette hij. ‘Benieuwd of iemand zich zal excuseren.’

0.0 problem with the score line as this is THE tournament BUT celebrating goals (like #9) leaves a sour taste in my mouth like many of you. Curious to see if anyone apologizes for this postgame. #USWNT #FIFAWWC https://t.co/XfGh2e2Jms

Ook de Fox-sportcommentator Rob Stone uitte kritiek. ‘Op een bepaald moment werd het beschamend. Het werd gewoon een schietoefening. Weet je wat ik wilde doen? Inhouden en de bal rondspelen.’

Seksisme

Zijn cocommentator Alexi Lalas, een vroegere international, sprak hem tegen. ‘Het is niet hun probleem dat ze tegen een zwak team spelen', zei hij. 'Het Amerikaanse team is er niet om vrienden te maken. De ploeg wil het wereldkampioenschap winnen. Bij elke wedstrijd willen ze zo veel mogelijk doelpunten maken.’

De Amerikaanse coach Jill Ellis verdedigt haar team. Volgens haar zou het weinig respectvol zijn om de tegenstander te sparen ondanks een grote voorsprong. ‘Respect toon je door hard te spelen tegen hen’, zei ze aan journalisten. ‘Het is een toernooi waar het doelsaldo een rol speelt. Als coach is het niet mijn job om mijn spelers in te tomen. Ik heb respect voor Thailand. Ze mogen hun hoofd niet laten zakken. Dit een deel van het groeiproces.’

Ze vraagt zich af of mannen bij een 10-0 op een wereldkampioenschap dezelfde vragen zouden krijgen.

Ook oud-international Abby Wambach verdedigt haar vroegere teamleden. ‘Voor wie problemen heeft met de vele goals: voor sommige speelster is het hun eerste doelpunt op een wereldkampioenschap, en ze zouden enthousiast moeten zijn.’

Really respecting the game and what you’ve worked for is to do your best at ALL times. This is a call to @FIFAcom to do more and give more resources for some of these countries. It’s the World Cup folks. Would you say this about the men? Didn’t think so.