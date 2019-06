De legendarische band Metallica speelde gisteren in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Bassist Robert Trujillo bracht er samen met gitarist Kirk Hammett een bijzonder cover van schlagerzanger André Hazes. Ze zongen 'Bloed, zweet en tranen', op de plaats waar de uitvaartplechtigheid van Hazes 15 jaar geleden plaatsvond. Bekijk hun versie in de video hierboven.