Meer dan 5.000 gezinnen zonder stroom in Hasselt

In verschillende delen van de stad Hasselt is er woensdagvoormiddag geen elektriciteit. Dat melden de stad en distributienetbeheerder Fluvius op Twitter. De panne zou mogelijk tot de middag duren, klinkt het. Volgens Fluvius zitten meer dan 5.000 gezinnen zonder stroom.

Onder meer in het centrum en de binnenstad is er geen stroom. De panne treft ook stadhuis ‘t Scheep, waardoor de stadsdiensten voorlopig stilliggen.

Het gaat om een kortsluiting in de middenspanningscabine in de Welvaartstraat. Daardoor zitten volgens Fluvius meer dan 5.000 gezinnen zonder stroom. ‘Die cabine voorziet een groot deel van de binnenstad en het centrum van Hasselt van stroom. Het ziekenhuis is prioritair behandeld en staat intussen weer op het net. We zijn nu bezig met alles opnieuw op het net te krijgen’, zegt David Callens, regionale woordvoerder van Fluvius.

De distributienetbeheerder heeft de oorzaak nog niet kunnen onderzoeken, omdat de brandweer de toegang tot de cabine verbiedt omwille van rookontwikkeling. ‘We doen er alles aan om zo snel mogelijk alles te herstarten. Dan zullen we zien wat de oorzaak was en het herstellen’, legt Callens uit. ‘Hopelijk lukt het sneller om iedereen van stroom te voorzien, maar tegen de middag is niet onrealistisch.’