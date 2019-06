Wereldwijde CO2-uitstoot kent snelste groei in zeven jaar

Mee doordat er vorig jaar meer uitzonderlijk warme en koude dagen waren, is de wereldwijde energievraag veel sneller gegroeid dan de productie van hernieuwbare energie.

De wereldwijde uitstoot van CO2 kende vorig jaar de sterkste stijging sinds 2010-2011. Die toename is het gevolg van de snel groeiende energievraag, die ook vorig jaar met 2,9 procent is gestegen. Daardoor ligt de wereld momenteel volledig uit koers om de opwarming van de aarde ‘ver beneden’ de 2 graden Celsius te houden, zoals bijna vier jaar geleden door bijna 200 landen werd afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

De stijging van de CO2-uitstoot blijkt uit het jaarlijkse energierapport van oliereus BP, dat gisteren werd voorgesteld, en ligt in lijn met de vaststellingen die het Internationaal Energieagentschap eerder dit jaar heeft gepubliceerd. China, India en de VS alleen al waren samen goed voor twee derde van de extra energievraag.

Meer airco’s

‘Terwijl de maatschappij zich steeds meer zorgen maakt over klimaatverandering en de nood aan maatregelen, groeien de energievraag en de uitstoot van CO2 in het snelste tempo sinds jaren’, zei Spencer Dale, hoofdeconoom van BP, gisteren op een briefing in Londen.

Opvallend: het zijn net de volatiele weersomstandigheden – die in verband worden gebracht met het veranderende klimaat – die de energievraag forse rugwind geven. Een toename in het aantal dagen dat het ofwel uitzonderlijk koud, dan wel uitzonderlijk warm is, deed de energievraag voor verwarming of airconditioners stijgen, volgens Dale.

Dat de consumptie van hernieuwbare energie, zoals uit zonnepanelen of windmolens, met zo’n 15 procent is gestegen, kan als een lichtpuntje worden gezien, maar wordt overschaduwd door het feit dat ook stroomproductie uit steenkool – die het meeste CO2-uitstoot veroorzaakt – ook nog steeds in de lift zit. De stijging van hernieuwbare energie kan nog steeds de snel groeiende energievraag niet bijbenen, laat staan het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen.