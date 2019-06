Zeker dertig Venezolaanse bootvluchtelingen vermist na schipbreuk

Minstens dertig Venezolaanse migranten zijn vermist nadat de boot kapseisde waarmee ze illegaal onderweg waren naar Curaçao. Dat heeft een vertegenwoordiger van de oppositie bekendgemaakt.

De boot was vrijdag vertrokken vanuit Aguide, een kustdorp in de noordwestelijke deelstaat Falcon, verklaarde Luis Stefanelli, die zich baseert op getuigenissen van families van de slachtoffers. Er zouden 30 à 35 mensen aan boord van de boot hebben gezeten. ‘Niemand van hen heeft contact gehad met zijn familie, wat het ergste doet vermoeden’, klinkt het nog.

De autoriteiten hebben de schipbreuk niet bevestigd. Volgens de kustwacht van Curaçao is het lichaam van een man met een reddingsvest ontdekt op een strand van het eiland. Dat maakte ze bekend in een mededeling. Ze kon niet bevestigen of er een link was met de vermiste Venezolanen.

Het is al de derde keer sinds april dat een boot met Venezolaanse migranten kapseist, waardoor het aantal vermisten is gestegen tot 80. Bij de vorige twee schipbreuken probeerden de migranten de eilandengroep Trinidad en Tobago te bereiken.

Economische crisis en geweld

Volgens de families hebben de migranten elk 400 dollar moeten betalen voor de reis, in een land waar het maandelijkse minimumloon nauwelijks 6,5 dollar bedraagt. ‘Het gaat om radeloze mensen die alles verkopen wat ze hebben’, aldus Stefanelli.

De Verenigde Naties schat dat sinds 2015 3,3 miljoen Venezolanen hun land verlieten door de economische crisis en het geweld. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza beschuldigde het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN er al van ‘de cijfers op te blazen’.