Lokaal veel regen mogelijk

Een actieve regenzone beheerst woensdag lange tijd het weerbeeld. Daarbij kan er lokaal veel regen vallen: tot meer dan 20 liter per vierkante meter, zo waarschuwt het KMI. Het weerinstituut vaardigt tot het begin van de namiddag een ‘code geel’ af voor de regen.

De regenzone verlaat pas in de loop van woensdagnamiddag ons land via het noorden en het westen. Nadien wordt het tijdelijk droog met opklaringen, maar in de late namiddag en ‘s avonds ontstaan er opnieuw lokale buien met kans op onweer, vooral dan in het westen. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. De wind is ‘s ochtends zwak en veranderlijk. Overdag wordt hij matig uit zuidelijke richtingen.

In de nacht van woensdag op donderdag verdwijnen de buien en krijgen we soms brede opklaringen en wolkenvelden. De minima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het centrum.

Donderdag is het eerst droog met opklaringen. In de namiddag ontstaan er buien, hoofdzakelijk over het westen van het land met daar mogelijk ook enkele donderslagen. ‘s Avonds vergroot overal de kans op buien. De maxima liggen rond 17 of 18 graden in de Hoge Venen en aan zee, en tussen 18 en 22 graden in de andere streken.

Vrijdag is het zonnig met vooral hoge bewolking. Geleidelijk verschijnen er stapelwolken die in de loop van de dag aanleiding kunnen geven tot enkele buitjes. ‘s Avonds en ‘s nachts neemt de kans op stevige buien en onweders toe. De maxima liggen rond 23 graden in het centrum.

Tijdens het weekend wordt wisselvallig weer verwacht, met opklaringen, bewolking en kans op een bui. De maxima zouden rond de 20 graden uitkomen. Na het weekend zou het droog moeten blijven en zou het kwik verder stijgen, met mogelijk 25 graden en meer op dinsdag.