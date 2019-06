Youri Tielemans: ‘Wie tegen ons speelt, moet er gewoon aan’

De Rode Duivels hadden wat moeite om de Schotse muur te slopen, maar scoorden dankzij Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne alsnog drie keer. Wat vonden de Duivels zelf van hun laatste wedstrijd van het seizoen?

Courtois: ‘Eden? Die maakt zich nooit druk’

Een foutloos parcours met twaalf op twaalf en voor de derde keer op rij de nul gehouden. Een mens zou voor minder gelukkig zijn. ‘Opdracht volbracht’, glimlachte Thibaut Courtois na de 3-0 tegen Schotland. ‘Net zoals tegen Kazachstan scoorden we drie keer. Het is niet altijd makkelijk om tegen verdedigend ingestelde tegenstanders geconcentreerd te blijven. Maar we lieten ons niet verrassen en in deze laatste interland van het seizoen zorgden we voor een mooie afsluiter.’ De Spaanse journalisten lieten de kans niet onbenut om het onvermijdelijke onderwerp Eden Hazard aan te snijden. ‘Of Eden zenuwachtig is? Eden? Die maakt zich nooit druk. Hij zal donderdag bij de voorstelling in het stadion van Real Madrid zijn ding wel doen. Eden dwingt op zijn manier veel respect af. Ik ben er van overtuigd dat hij net zoals bij Chelsa klaar is om een hoofdrol te vervullen. Ik ben klaar om hem te helpen. Onze coach Zinedine Zidane spreekt Frans. Een voordeel (grijnst).’ Courtois moet zelf de concurrentie aangaan met Keylor Navas. ‘Wat de trainer zal beslissen, weet ik niet. Ik bereid me voor zoals elk seizoen. Hard werken, is de opdracht.’

Tielemans: ‘Wie tegen ons speelt, moet er gewoon aan’

Voor Youri Tielemans was het een nieuwe basisplaats onder Roberto Martinez. ‘We hebben het rustig afgemaakt. We maakten al zes goals op twee matchen, dus dat is heel positief. Of we eens wat rustiger aan willen doen? Wie tegen ons speelt, moet er gewoon aan. We doen altijd ons best. Als je hier begint weet de tegenstander meteen dat het moeilijk wordt. We proberen elke match geconcentreerd te zijn en dan zo snel mogelijk af te maken. Dat is een positieve instelling om te hebben. Mijn ploeg volgend jaar? Eerst vakantie en dan zullen we wel zien.’

Ook Lukaku mysterieus

Romelu Lukaku scoorde andermaal tweemaal voor de nationale ploeg. ‘Leuk om in zo’n ploeg te spelen, we worden steeds beter’, vindt hij. ‘Het is een genot. De sfeer is ook goed. Waar ik op vakantie ga? Naar iemand waar niemand weet (lacht). Ik ga rustig denken over de volgende stap in mijn carrière. Naar waar? Dat zul je wel zien.’

Axel Witsel: ‘We zijn sterker dan in Rusland’

Axel Witsel heerste als vanouds op het middenveld en had geen kind aan het Schotse middenveld.

‘Drie-nul, opdracht volbracht’, verklaarde de middenvelder. ‘We wisten vooraf dat Schotland over een sterk blok beschikt en begonnen dan ook met het nodige respect voor hen. Gaandeweg raakten ze meer vermoeid en de 1-0 viel vlak voor de rust dan ook op een ideaal moment.’

Met 12 op 12 zitten de Rode Duivels prima op koers voor het Europees Kampioenschap.

‘De sfeer in de groep is opperbest, iedereen wil zijn truitje nat maken voor elkaar en we wonnen twee keer overtuigend. We zijn sterker dan een jaar geleden in Rusland.’