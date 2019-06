Telenet Giants Antwerp weer onderuit in Lotto Arena en in titelfinale

Telenet Giants Antwerp staat in de titelfinale weer met de rug tegen de muur. De tweede thuiswedstrijd bracht tegen uittredend kampioen Oostende een tweede opeenvolgende nederlaag. Dat maakt dat elke thuiswedstrijd in de finale door beide teams werd verloren en de kustploeg dus in deze best of five een 1-2 voorsprong op zak heeft. Als Oostende donderdag wint is een achtste opeenvolgende titel, de 20ste in de clubgeschiedenis, een feit. Als de Giants opnieuw in het hol van de leeuw kunnen juichen volgt een vijfde en beslissende wedstrijd zaterdag in de Lotto Arena. De kustploeg heeft alvast de statistieken mee. In de geschiedenis van 39 jaar play-offs werd het team dat derde finalewedstrijd op zijn naam schreef maar liefst 34 keer kampioen. Uitkijken of de 40ste editie van de play-offs op dat vlak bevestiging brengt?

De studieronde was voor Shevon Thompson. De center van Oostende opende met twee dunks, liep echter tegen twee fouten aan, werd vervangen en uitte zijn frustratie door het wegstampen van een stoel en de bank van Oostende kreeg dan ook terecht een technische fout. De Giants profiteerden maximaal en liepen via Tyler Kalinoski, Vic Sanders en een dunkende Ismael Bako weg naar een 9-4 bonus.

Paris Lee nette een korf (13-9) maar de Giants konden tegen een scherp verdedigend Oostende niet doordrukken. Paris Lee Lee kon zijn stempel niet drukken, zat in de greep van Braian Angola en met een weer sterke Nemanja Djurisic vond Oostende niet alleen de aansluiting, het kwam bij 16-17 weer aan de leiding. De Giants forceerden alsnog een 19-19 tussenstand na het eerste kwart, maar werden bij de start van het tweede schuifje koud gepakt door eerst TJ Williams en Sinjoor Vincent Kesteloot. Telenet Giants Antwerp ontwikkelde immers geen snelheid, Oostende controleerde het tempo en bij 20-25 was een eerste West-Vlaamse kloofje een feit. Op karakter knokten de Giants zich terug in de partij. Ismael Bako en Paris Lee zorgden voor 28-27 en intensief slot van de eerste helft zorgde Vic Sanders met twee vrijworpen voor een 33-32 Antwerpse bonus halfweg.

Sanders on fire

Het derde kwart bracht een portie fysiek basketbal langs beide kanten. Aanvankelijk kwamen beide teams dan ook moeilijk tot scoren. Elias Lasisi zette de kustploeg op 35-38, maar Vic Sanders vond weer zijn momentum. Met splijtende drives en een driepunter leidde hij, met maatje Jae’Sean Tate, Telenet Giants Antwerp na 40-38 en na een geweldige run naar een 48-40 bonus na drie kwarts. Dave Dudzinski nette in het slotschuifje onmiddellijk een maximale 54-44 bonus. Dusan Djordjevic viel uit met een bloedneus bij Oostende en TJ Williams kwam terug op het parket.

De Giants misten echter weer open shots en met onder meer driepunter van Vincent Kesteloot vond de kustploeg bij 55-52 de aansluiting. Op 44 seconden lukte diezelfde Vincent Kesteloot de 57-56. Vijftien seconden lukte hij een nieuwe bom en stond Oostende na een 3-15 tussenstand zowaar opnieuw aan de leiding. De Giants waren na de hold up van de kustploeg helemaal van slag en gaven een winnende situatie helemaal uit handen. Meer had Oostende niet nodig om na een bloedstollende eindfase en via uitblinker Vincent Kesteloot de zege veilig te stellen.

Telenet Giants Antwerp-Oostende 57-60

Telenet Giants Antwerp: Akyazili 3, Lee 4, Tate 8, Vanwijn 5, Sanders 16, Schoepen 0, Bako 9, Dudzinski 4, Kalinoski 5, Kingsley 3

Oostende: TJ Williams 5, Lasisi 2, Schwartz 0, Mwema 0, Angola 8, Desiron 0, Djordjevic 4, Thompson 10, Kesteloot 18, Fieler 5, Djurisic 8

Kwarts: 19-19, 14-13, 15-8, 9-20

Programma finale play-offs (best of five):

Donderdag 13 juni 20.30 Oostende-Telenet Giants Antwerp

Zaterdag 15 juni: 20.30 Telenet Giants Antwerp-Oostende (eventueel)

Reeds gespeeld

Telenet Giants Antwerp-Oostende 67-73

Oostende-Telenet Giants Antwerp 61-66